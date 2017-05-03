Трамп: Израиль и Палестина хотят заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, как израильтяне, так и палестинцы хотят заключить мирное соглашение и что он не думает, что заключить мир будет настолько сложно, как многие опасаются.

Такое заявление глава Белого дома сделал в среду перед началом ужина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщило агентство Reuters.

"Честно говоря, я думаю, что это не так трудно, как люди думали на протяжении многих лет. Но нам нужна готовность обоих участников сделки. Мы считаем, что Израиль этого хочет, мы считаем, что вы (палестинцы) этого хотите, и если вы оба этого хотите, то мы заключим сделку", - сказал Трамп.

Ранее председатель политбюро палестинского движения ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") Халед Машааль заявил в интервью телеканалу CNN, что у Трампа есть историческая возможность найти справедливое решение для палестинского народа и что администрация нынешнего американского президента имеет "больший порог смелости" по сравнению с его предшественниками, сообщило агентство ТАСС.

В понедельник ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, обнародовало новую политическую доктрину, из которой исключен пункт с призывом к уничтожению Израиля. В частности, в своей новой доктрине ХАМАС поддерживает "идею создания палестинского государства в границах 1967 года", но без признания права Израиля на существование.

Решения ООН предусматривают создание палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан и секторе Газа — двух эксклавах, разделенных территорией Израиля и контролируемых двумя разными палестинскими организациями — ФАТХ и ХАМАС. В 2014 году ХАМАС и ФАТХ сформировали правительство национального единства, которое было приведено к присяге президентом Аббасом.

По положению на сегодняшний день Государство Палестина не создано, а Израиль контролирует практически все границы палестинских территорий, которые ООН рассматривает как оккупированные Израилем. Тем не менее, более двух третей стран мира признали независимость Палестины, а ООН предоставила ей статус страны-наблюдателя во всемирной организации.