Столичные школьники и детсадовцы привели Певческое поле в порядок

Таллиннское Певческое поле буквально засияло чистотой: в преддверии субботнего Дня полезных дел столичная молодежь привела в порядок знаменитую концертную площадку. Воспитанники детских садов, таллиннские школьники и педагоги убрали мусор и покрасили декоративные элементы для шествия участников Молодежного праздника песни и танца, передает "Актуальная камера".

Несколько десятков тысяч квадратных метров Таллиннского Певческого поля и всего сотня участников субботника. Под ярким солнцем таллиннская молодежь, педагоги и организаторы праздника песни и танца "Я остаюсь" провели предварительную толоку – "разминку" перед всеэстонским субботником "Сделаем!", который состоится 6 мая. В прошлом году в уборке было занято более 44 000 добровольцев.

Полезными делами сегодня занимались и самые юные труженики – воспитанники детского сада "Лийкури". Они убирали ветки и мусор, а в качестве награды за уборку ждали мороженое.

Ребята постарше шлифовали и красили декорации для сцены.

Справились с косметической уборкой менее чем за час: склон Певческого поля чист, все покрашено. А награда стоит энергетических затрат – помимо супа и мороженого, солнечная погода и завораживающий морской вид.

Молодежный праздник песни и танца "Я остаюсь" пройдет на Певческом поле с 30 июня по 2 июля.