В четверг небольшая облачность, +9..+14

Ночь будет ясной или малооблачной. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный 1-6 м/с, на побережье до 9 м/с. Температура воздуха – от -2 до +4°C.

Днем возможна облачность, но без дождя. Ветер северо-восточный, северный 2-8 м/с, на островах и западном побережье до 11 м/с. Температура воздуха – от +9 до +14, а на побережье местами до +6 градусов.