Цахкна: конкретные действия — лучший способ сдерживания

Развернутая в Эстонии тактическая группа НАТО является твердым подтверждением жизнеспособности альянса и отличным примером того, как НАТО готово разговаривать с помощью весомых посланий противнику.

Об этом министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил на состоявшейся в среду в Брюсселе встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Лучшее средство распространения сдерживающей мощи НАТО — это постоянная активность союзников. Прибывшая в Эстонию тактическая группа альянса является лучшим знаком такой деятельности по сдерживанию, - сказал он. - Альянс НАТО подтвердил, что готов быстро и эффективно действовать. Присутствие союзников в Эстонии — великолепный пример того, как НАТО готово разговаривать с помощью весомых посланий".

Цахкна также подтвердил Столтенбергу, что в последнее время сотрудничество между НАТО и ЕС стало заметно теснее, и это направление сохранится и во время председательства Эстонии в ЕС.

"Эстония заинтересована в том, чтобы тесное сотрудничество НАТО и ЕС продолжалось, чтобы на повестке дня по-прежнему было разделение расходов на оборону между союзниками и вопросы достаточного инвестирования в гособорону в государствах-союзниках", - сказал глава эстонского оборонного ведомства.

Он также напомнил, что Эстония приняла решение присоединится к новой оборонной инициативе ЕС — постоянному структурированному сотрудничеству (Permanent structured cooperation, PESCO) в сфере обороны, которое предусматривается Лиссабонским договором.