Ле Пен и Макрон обменялись резкими обвинениями на теледебатах

За четыре дня до второго тура президентских выборов во Франции два кандидата — Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон — во время крайне накаленных телевизионных дебатов подвергли друг друга жесточайшим нападкам.

Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен обрисовала 39-летнего центриста Макрона как кандидата от элиты, который не предлагает никаких реформ, не способен бороться с исламским терроризмом и тесно связан с непопулярным правительством нынешнего президента страны Франсуа Олланда, а Макрон в свою очередь обвинил Ле Пен в использовалии "стратегии лжи", сообщила Русская служба Би-би-си.

Ле Пен также назвала оппонента "кандидатом дикой глобализации, нестабильности, Uber-изации, расхищения экономики крупным бизнесом", который будет счастлив "продать Францию с потрохами и потерять над ней контроль".

Макрон, в свою очередь, высмеял экономическую программу 48-летней Ле Пен, назвал ее "верховной жрицей, проповедующей страх", а также настоящей наследницей своего отца Жан-Мари Ле Пена, который известен антисемитскими и ксенофобскими взглядами.

Ле Пен раскритиковала экономическую программу Макрона, которая, по ее мнению, приведет к обнищанию многих французских семей, и выступила за восстановление универсального пособия на детей. Она заявила, что нынешняя система социальной защиты во Франции "в опасности", а селу грозит "опустошение".

Ле Пен также пообещала бороться с безработицей, которая, по ее словам, вызвана глобализацией и открытыми границами, а также разрешить выход на пенсию в 60 лет, если у человека есть 40 лет трудового стажа.

Во время телевизионных дебатов, которые посмотрели миллионы французов, враждебный настрой кандидатов по отношению друг к другу был очевиден. Дебаты продолжались 160 минут, и все это время Макрон и Ле Пен не переставали нападать друг на друга с резкими обвинениями.

Второй тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая.