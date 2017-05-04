Все больше европейцев поддерживают членство своих стран в ЕС ({{commentsTotal}})
Поддержка членства в ЕС достигла докризисного уровня. При этом оценка деятельности Евросоюза существенно отличается по отдельным странам.
Такие данные приводятся в последнем социологическом исследовании "Евробарометр", которое проводится весной и осенью каждого года, сообщили в четверг, 4 мая, утренние теленовости ETV+.
Поддержка ЕС выросла до 57% уровня, что соответствует докризисному показателю 2007 года.
Две трети граждан европейских стран считают главными вызовами для ЕС выстраивание отношений с арабскими странами, США и Россией.
Около 80% европейцев поддерживают программу по борьбе с терроризмом.
В Литве и Эстонии доля "еврооптимистов" превысила 65%, в то время как в Латвии членство страны в ЕС позитивно оценивают лишь 45% жителей.
Редактор: Андрей Крашевский