Назначение пособий инвалидам затягивается из-за проблем с инфосистемой

Сбои в новой информационной системе приводят к задержкам при определении степени трудоспособности и назначении пособий по инвалидности.

Разрабатываемую по заказу Департамента социального страхования систему предполагалось запустить уже к началу этого года, но теперь окончательная готовность проекта ожидается лишь к лету следующего года, а его стоимость снова увеличилась и достигла 8,6 млн евро, сообщили в четверг радионовости ERR со ссылкой на издание Eesti Päevaleht.

Работающая в Йыхви врачом-экспертом невролог Нийна Негласон сообщила изданию, что оценивающие трудоспособность специалисты не могут выполнять свою работу, потому что они либо не могут войти в программу, либо не могут сохранить в ней введенные данные.

В департаменте утверждают, что разработчик системы занимается этой проблемой.

Разработка новой инфосистемы социального обеспечения ведется с лета 2014 года, ее стоимость должна была составить 7,2 млн евро. С конца 2015 года единственным разработчиком системы стало предприятие Tieto Estonia.

Осенью прошлого года ситуацию с инфосистемой SKAIS2 Департамента социального страхования разбирали в парламентской комиссии по социальным делам, которая пришла к выводу, что заказчик и разработчик пошли на слишком большой риск, дали пустые обещания и не проявили достаточной компетентности, в результате чего выплата социальных пособий в 2017 году оказалась под угрозой.