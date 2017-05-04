Главам более половины самоуправлений повысили зарплату из-за админреформы

Обычно зарплаты волостных старейшин в Эстонии перед выборами не повышаются, но в течение последнего года свыше половины волостных собраний приняли решение поднять зарплату главы своего самоуправления ради увеличенной компенсации при упразднении должности.

Часть местных политиков, зарплата у которых выросла, признают, что это было сделано ради получения увеличенной компенсации при уходе с занимаемой должности, поскольку многие самоуправления перестанут существовать в рамках проводимой административной реформы, сообщило в четверг издание Postimees.

Закон предусматривает, что главы самоуправлений, должности которых упразднят в октябре этого года из-за административной реформы, получат от государства компенсацию в размере от 6 до 12 месячных окладов.

Сумма компенсации будет рассчитываться на основании средней месячной зарплаты за последние два года. Опубликованные недавно данные о зарплатах волостных старейшин показывают, что их зарплаты повысились в 93 из 164 волостей.

При этом наибольшее повышение зафиксировано не в самых богатых волостях Харьюского и Тартуского уездов, а в маленьких провинциальных волостях, которые годами страдают от нехватки средств.