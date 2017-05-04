Совершившему поджог в центре для нелегальных мигрантов в Харку угрожает тюрьма и высылка

Прокуратура требует реального тюремного заключения для просителя убежища, совершившего поджог в центре временного содержания нелегальных мигрантов в Харку в сентябре прошлого года, а также его последующей высылки в Киргизию.

По оценке Пыхьяской окружной прокуратуры, 37-летнего Ильхамжана Баратова следует наказать лишением свободы на четыре года, из которых один год он должен отсидеть в тюрьме, а остальную часть наказания получить условно с пятилетним испытательным сроком, сообщило в четверг издание Õhtuleht.

В качестве дополнительного наказания прокурор Мерика Ниммо просит выслать Баратова из Эстонии в течение 48 часов после отбытия реального наказания, а также удовлетворить поданный против него гражданский иск в полном объеме.

Сам Баратов заявил в суде, что на его родине — Кыргызстане — его ждет мучительная смерть, но прокуратура считает, что обвиняемый опасен для себя и окружающих, поэтому его все-таки следует выслать на родину.

Пожар на втором этаже центра содержания мигрантов в волости Харку произошел 9 сентября 2016 года. Следствие установило, что поджигателем был Баратов.