Кохтла-Ярве продаст дом престарелых вместе с постояльцами

Городское собрание Кохтла-Ярве в конце апреля разрешило горуправе выставить на торги здание по адресу Ахтме, 16, где сейчас располагается дом престарелых. Начальная стоимость 600 000 евро. Покупатель обязан содержать в этом здании пожилых людей не менее 10 лет после приобретения недвижимости.

В феврале 2017 года город попросил у Министерства окружающей среды передать ему в собственность землю под домом по адресу Ахтем, 16. В марте министерство отдало ее городу, а в апреле горуправа приняла решение выставить на продажу эту недвижимость.

Стартовая цена, по которой город выставить недвижимость на торги - 600 000 евро. Недвижимость продается на условиях, что покупатель продолжит оказывать попечительскую услугу не менее 10 лет после покупки. В этом здании располагается местный дом престарелых.

Кроме этого, будущий владелец недвижимости должен будет заключить с клиентами дома престарелых контракты как минимум на три года, а стоимость услуг для них не должна расти более чем на 20% в год.

Покупатель недвижимости должен будет заключить трудовые договоры с нынешними работниками дома престарелых и привести в течение пяти лет здание в порядок.