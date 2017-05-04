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Swedbank: чем меньше платеж в мобильном банке, тем красочнее пояснение к нему ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
Разное
Разное

В марте при помощи мобильного приложения Swedbank в Эстонии было сделано около полумиллиона платежей, причем в банке отмечают, что юмористический характер обязательных пояснений к платежам обратно пропорционален их размеру.

Например, среди наиболее курьезных пояснений встречаются слова "за вчерашнюю ночь", использованные за март в 160 случаях, т. е. в среднем пять раз в день.

Некоторые пишут "купи себе что-нибудь красивое" к платежу размером 1 евроцент или "деньги на пиво от супруга". Около 20 000 пользователей также воспользовались возможностью добавлять к тексту эмотиконы.

Если же сумма платежа превышает 5 евро, то пояснения становятся более конкретными, а при платежах свыше 1000 евро — очень точными.

В целом в банке отмечают, что мобильный банк набирает популярность и за последний год число платежей в нем выросло на 93%, причем четыре платежа в марте были на сумму свыше 100 000 евро.

"Это говорит о растущем доверии к цифровому банкингу и о том, что люди все больше осознают удобство делопроизводства в мобильном телефоне и экономию времени, которую это дает", - сказала глава отдела дигитальных услуг Swedbank Агнес Ойдсалу.

Редактор: Андрей Крашевский



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