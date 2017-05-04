Европу познакомят с эстонским балетом, граффити, Конрадом Мяги и другим местным искусством

В апреле был объявлен дополнительный конкурс для поиска проектов и идей по организации культурной программы за пределами Эстонии в честь столетия ЭР и председательства Эстонии в ЕС. В рамках проекта уже запланированы гастроли Национальной оперы "Эстония" в Турции, Финляндии, Петербурге, Литве и Латвии. Кроме того, в столицах Европы продемонстрируют современное дигитальное искусство и работы известного эстонского художника — Конрада Мяги.

Ранее оргкомитет председательства уже объявлял конкурс для поиска идей проведения культурных мероприятий в Европе.

"На конкурс было представлено более 400 проектов и различных идей о том, как представить таланты жителей Эстонии в разных столицах Европейского союза. Обширная программа пройдет в 30 странах, а в ходе конкурса было отобрано примерно 150 проектов", - рассказала советник по прессе госканцелярии Ольга Корнейчик в интервью Дине Прусаковой и Екатерине Зоновой для "Радио 4".

В апреле был объявлен дополнительный конкурс, цель проведения которого – найти мероприятия посвященные теме эстонской культуры, а также в области образования, науки и технологий.

"Мероприятия могут быть совершенно разных направлений — от классических, как опера и балет, до народных. Например, цифровое граффити — на стенах столиц Европы появятся изображения людей, которым так же как и ЭР, 100 лет. А если навести мобильным телефоном на граффити, то картины оживают и начинают рассказывать истории об Эстонии", - привела пример одного из проектов Корнейчик.

На конкурсе ждут ходатайства, которые связаны с мероприятиями в следующих городах: Анкара, Афины, Бухарест, Гаага, Киев, Копенгаген, Лиссабон, Мадрид, Осло, Париж, Прага, Рейкьявик, Рига, Рим, Стокгольм, Тбилиси, Варшава и Вильнюс.

Подавать ходатайства можно до 17 мая.

Всю дополнительную информацию о конкурсе можно найти на сайте, посвященном столетию ЭР.

Как отметила хореограф Национальной оперы "Эстония" Марина Кеслер, эстонские артисты оперы и балета будут демонстрировать эстонскую культуру по меньшей мере в течение одного сезона.

"Начнем с поездки в Турцию, где покажем оперу "Тоска", дальше поедем в Петербург, где выступим в Мариинском театре. После этого будут двухнедельные гастроли в Финляндии. Во втором полугодии мы посетим со спектаклями Латвию и Литву", - рассказала хореограф.

Также в рамках программы будет организован ряд выставок, первая из них будет посвящена современному дигитальному искусству и пройдет в сентябре в Брюсселе.

"Еще осенью откроется выставка в Риме, где будут выствлены работы наверное самого известного эстонского художника — Конрада Мяги. В следующем году во Франции покажем современное эстонское искусство, а также, скорее всего, продемонстрируем эстонское искусство в Третьяковской галерее в Москве. Кроме того будет организована совместная с Латвией и Литвой выставка символизма в Париже в музее "Orsay", - отметила Хелене Тедре, специалист по связям с общественностью Художественного музея Эстонии.