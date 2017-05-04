Правительство одобрило законопроект о налоге на подслащенные напитки

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило законопроект о введении налога на напитки с сахаром или подсластителем.

Налог будет применяться к напиткам, в которых содержание сахара превышает 5 грамм на 100 миллилитров, сообщила в четверг пресс-служба министерства финансов Эстонии.

Заявленная цель нового налога — мотивировать потребителей потреблять напитки с пониженным содержанием сахара, а производителей — снижать содержание сахара в напитках.

Законопроект предусматривает введение акциза в размере 0,10 евро на литр при концентрации сахара 5-8 г на 100 мл, а при более высоком содержании сахара — 0,30 евро на литр. Для напитков с подсластителями акциз составит 0,10 евро на литр.

Если напиток содержит как сахар, так и подсластитель, то ставка акциза определяется по содержанию сахара. Подслащенные напитки, которые нужно разбавлять перед употреблением, облагаются налогом в зависимости от содержания сахара в разбавленном по инструкции изготовителя напитке.

Ставки акциза на напитки с содержанием сахара от 8 г на 100 мл будут вводиться постепенно: с 1 января 2018 года акциз 0,30 евро на литр будет действовать для напитков с содержанием сахара свыше 10 г на 100 мл, с 1 января 2019 года — 9 г на 100 мл, а с 1 января 2020 года — 8 г на 100 мл.

Ценовой эффект акциза будет зависеть от емкости тары и места продажи. По расчетам минфина, бутылка подслащенной воды может подорожать примерно на 22%, а двухлитровая бутылка Coca-Cola – более чем на 50%.

Правительство запросит у Европейской комиссии разрешения не распространять этот налог на натуральные соки.

Прогнозируемые поступления в бюджет от нового налога в 2018 году должны составить до 15 млн евро.