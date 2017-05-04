Лаура о первой репетиции на "Евровидении": все прошло не совсем так, как мы ожидали

Вчера у Лауры Пыльдвере и Койта Тооме состоялась первая репетиция на сцене "Евровидения" в Киеве. На пресс-конференции они отметили, что все прошло несколько хуже, чем они ожидали. По словам Койта, многое еще нужно улучшить, в том числе надо решить вопрос с его костюмом.

"Сцена достаточно большая, даже для моего платья. Мне очень понравилось находиться на сцене и то, как располагались видеокамеры. Не все прошло так, как мы планировали, но на то это и первая репетиция", - отметила Лаура на пресс-конференции.

Лаура также добавила, что на сцене она ощущала сильную поддержку со стороны Койта, пишет портал Menu.

"Первая репетиция всегда не такая, как остальные. Мы знаем, что многое еще стоит улучшить и внесем необходимые изменения, в том числе нужно решить вопрос с моим костюмом. К счастью, у нас еще много времени до выступления", - поделился Койт.

В ходе пресс-конференции Лаура и Койт также вспомнили свой предыдущий опыт выступления на Евровидении, рассказали о своей карьере в Эстонии и познакомили со своей песней "Верона".

"Очень сложно сделать что-то совершенно новое. Ты пытаешься соединить воедино все то, что когда-то видел и слышал", - сказала Лаура о выступлении Эстонии.

Видео с прессконференции в блоге Wiwibloggs: