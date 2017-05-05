Артур Тооман: идея Михала об эстонском с детсада призвана отобрать избирателей у конкурентов

Заявление Кристена Михала о том, что Партия реформ переведет в Таллинне все образование на эстонский язык, никакого отношения к образованию не имеет — это плагиат идеи IRL. Понимать слова Михала следует так, что реформисты намерены отобрать избирателей у правых партий.

Почему общественность так взбудоражили слова Кристена Михала о необходимости перевода всего образования в Эстонии, начиная с детского сада, на эстонский язык обучения? Ровно то же самое еще в феврале озвучил лидер партии IRL Маргус Цахкна, однако такой бурной реакции общественности на его заявление не последовало.

Сравните: "Мы хотим принципиально изменить систему образования — чтобы вся система образования начиная с детского сада была единой и эстоноязычной" (Кристен Михал 3.05.2017)

"Мы хотим, чтобы все детские сады были эстоноязычными, потому что когда эстонский начинают учить в гимназии, это не дает необходимых результатов". (Маргус Цахкна 7.02.2017)

Видимо, обилие информационного шума приучило нас всех к тому, что мы как мальки кидаемся на любой всплеск на поверхности политической глади, думая, что это корм.

Попробуем отсеять шум и понять, что происходит. Думаю, все знают, что осенью пройдут местные выборы. Как обычно, главная битва должна состояться за Таллинн. Председатель таллиннского округа Партии реформ Кристен Михал - вероятный кандидат на пост градоначальника, который сейчас прощупывает почву, оценивает настроения избирателей, чтобы понять, какая тема для них может быть актуальной на выборах.

Реформисты за 17 лет управления страной настолько оторвались от земли, что предложить избирателям конкретного города, видимо, нечего. Поэтому прощупывание настроений избирателей идет по общегосударственным темам, к которым они привыкли за время своего правления.

Играть реформисты на левой половине политического поля не могут, их электорат этого не поймет. Делать ставку на критику центристов за коррупционные скандалы реформистам не с руки, так как при их правлении произошел самый крупный коррупционный скандал в Эстонии с руководством Таллиннского порта, которое обвинили в получении крупных взяток.

На правой стороне поля им придется конкурировать с IRL и EKRE. И самый простой вариант, который придумали реформисты, судя по заявлению Михала, просто быть правее, чем самые правые партии. Михал или его советники банально занялись плагиатом. Идея перевода всего образования на эстонский язык, в том числе и детских садов, всегда озвучивалась партией IRL.

Поэтому слова Михала, не про образовании. Это сигнал IRL, — мы заберем ваш электорат себе.