Сергей Лавров прибыл с визитом в Финляндию

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг проведет переговоры со своим финским коллегой Тимо Сойни в Порвоо, а позднее в Хельсинки встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Главными темами переговоров станут, в том числе, проблемы безопасности региона Балтийского моря и сирийский конфликт. Ожидается, что на повестке дня будет также сотрудничество в Арктике, так как на следующей неделе Финляндия примет председательство в Арктическом совете, сообщило финское телерадиовещание Yle.

На встрече Лаврова с Ниинистё будет также обсуждаться запланированный на лето визит Владимира Путина в Финляндию. По предварительным данным, Путин должен приехать в Финляндию в конце июня или начале июля.

Сойни и Лавров встречаются примерно раз в год. В прошлом году министры иностранных дел провели переговоры в Москве.