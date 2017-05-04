Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг провел переговоры со своим финским коллегой Тимо Сойни в Порвоо, на котором министры обсудили двусторонние отношения и основные раздражители в отношениях между Москвой и Брюсселем.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в четверг встретился в усадьбе Хайкко в Порвоо со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщило финское радиовещание Yle.

По словам Сойни, переговоры прошли в хорошей атмосфере, хотя в ходе встречи были подняты и трудные вопросы, в том числе украинский и сирийский конфликты, а также ситуация на Корейском полуострове. Сойни в ходе дискуссий также указал на проблемы с правами человека в России.

По словам главы финского МИДа, он подчеркнул Лаврову, что отношения между ЕС и Россией не могут развиваться, пока не будут выполнены условия Минского соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины. Сойни призвал Лаврова использовать свой авторитет в данном вопросе.

Министр иностранных дел РФ в свою очередь пояснил, что на Украине в 2014 году произошел незаконный вооруженный переворот, а западные страны, которые его одобрили, должны оказать давление на правительство Украины с тем, чтобы страна выполнила Минские договоренности.

Говоря о ракетно-ядерной программе КНДР, Лавров подчеркнул, что любые попытки урегулировать эту проблему военным путем будут губительны.

По словам Лаврова, отношения между Финляндией и Россией развиваются хорошо, в том числе в сфере торговли. Он добавил, что в России уважают международный престиж Финляндии, которого страна достигла благодаря политике неприсоединения.

При этом Лавров в резких выражениях раскритиковал политику США. По его словам, бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама сделал все возможное, чтобы ухудшить отношения с Москвой, и даже сейчас в Вашингтоне ведется кампания против России. По словам Лаврова, за этой кампанией стоят лица, которые до сих пор не приняли результаты выборов в США.

Министр добавил, что встреча президентов США и России в ближайшем будущем не планируется, хотя Путин и Трамп провели несколько хороших бесед по телефону.

Касаясь безопасности в регионе Балтийского моря, Лавров отметил, что НАТО все еще не начало обсуждение российских предложений по транспондерам, переданных летом прошлого года. Глава МИД РФ добавил, что пока Россия поддержала предложение Финляндии работать по вопросам безопасности полетов над Балтикой по линии проектной группы в рамках Международной организации гражданской авиации.

Позднее в четверг в Хельсинки также запланирована встреча Лаврова с президентом Финляндии Саули Ниинистё, на которой среди прочего будет обсуждаться запланированный на лето визит Владимира Путина в Финляндию.