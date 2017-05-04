Бизнесмены Эстонии выступили против налогообложения кредитов внутри концерна

Поправки в Закон о подоходном налоге, предлагающие облагать 20%-ным налогом внутриконцерновые кредиты и финансовые сделки, на самом деле - попытка правительства лучше собирать подоходный налог на прибыль предприятий, считают в Центральном союзе работодателей и в Торгово-промышленной палате Эстонии. По оценке организаций, эта мера не поможет воспрепятствовать скрытому выведению из Эстонии прибыли предприятий.

Как отмечается в их совместном письме министру финансов Свену Сестеру, залоговый подоходный налог вреден для предпринимательской, поскольку снижает привлекательность Эстонии для зарубежных инвесторов, наносит ущерб местным предпринимателям на многие миллионы евро.

"Мы понимаем необходимость найти решение проблемы, как воспрепятствовать скрытому и злонамеренному выведению из Эстонии прибыли. Однако для этого есть инструменты в уже действующем законодательстве — налогово-таможенный департамент имеет право соответствующим образом переквалифицировать кредит, выданный на самом деле для того, чтобы выплатить дивиденды и таким образом востребовать налоги", - пояснил председатель союза работодателей Тоомас Тамсар.

"Но вместо этого правительство хочет скрытым образом наказать введением подоходного налога законопослушные предприятия, использующие внутриконцерновый счет для расчетов между предприятиями группы, как это принято во всем мире", - добавил Тамсар.

По словам генерального директора Торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, нынешнее правительство разрушает простую и прозрачную налоговую систему Эстонии, в свое время принесшую ей успех.

"Залоговый подоходный налог помимо прямого экономического ущерба увеличивает административную нагрузку и плодит бюрократию. По этой причине Эстония может остаться без инвестиций, без новых рабочих мест, в результате чего поступление налогов только сократится", - отметил Пальтс.

С аналогичным письмом Центральный союз работодателей и Торгово-промышленная палата обратились 3 апреля к премьер-министру Юри Ратасу.

Правительство в середине января поручило Министерству финансов разработать меры по ограничению вывода прибыли предприятий из Эстонии посредством кредитов. С 2018 года в Эстонии предполагается ввести так называемый налог на кредиты внутри концерна.

Максимальная не облагаемая налогом сумма кредитов, предоставленных материнской фирме или дочерним предпиятиям, была бы равна сумме выплаченного фирме капитала и взятых фирмой кредитов. Превышающие этот лимит суммы кредитов будут облагаться 20% налогом, по сути являющимся залогом. Если кредит вернут за определенный период, например, два года, государство вернет и уплаченную сумму налога.

Если кредит не будет возвращен за этот период, налог окончательно превратится в налог с прибыли фирмы, возврата которого нельзя будет потребовать от государства. Также у фирм не будет права спрашивать с государства процентных выплат при возврате налога.