Facebook наймет 3000 человек для борьбы с насилием в соцсети

Социальная сеть Facebook наймет еще 3000 человек для отслеживания агрессивных публикаций и трансляций сцен насилия, рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг.

На своей странице в Facebook Цукерберг отметил, что в связи с тем, что в последние несколько недель участились случаи, когда люди причиняют себе и другим вред во время прямых трансляций в Facebook, компания намерена немедленно отреагировать на это, наняв дополнительно к имеющимся 4500 сотрудникам еще 3000 человек.

По его словам, Facebook еженедельно получает несколько миллионов оповещений и процесс их обработки необходимо сделать более быстрым и эффективным.

Он добавил, что соцсеть также упростит сам механизм подачи жалоб, чтобы сотрудники могли быстрее на них реагировать и при необходимости обращаться в правоохранительные органы, передает BBC.

"На прошлой неделе мы получили сообщение, что кто-то, ведущий трансляцию, может совершить самоубийство. Мы немедленно связались с правоохранительными органами, и они смогли предотвратить ситуацию", - написал Цукерберг.

Ранее произошел еще один подобный случай, когда мужчина был убит во время прямой трансляции в Facebook. Позже в апреле мужчина из Таиланда убил свою маленькую дочь, а затем себя, также транслируя происходящее.