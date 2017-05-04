Nordica доставила министров из Брюсселя на снятом со стокгольмской линии самолете

Из-за задержки рейса клиенты Nordica в Стокгольме попали в Таллинн только утром в четверг, сообщил новостной портал ERR.

Глава пресс-службы авиакомпании Тоомас Уйбо подтвердил, что самолет не был перенаправлен в Брюссель только потому, что там ожидали посадки шесть министров. "Причина точно не связана с тем, что речь шла о членах правительства. Мы не можем проводить такое различие между людьми. Мы это сделали просто потому, что в Брюсселе у нас было в четыре раза больше пассажиров, чем в Стокгольме. Мы всегда так поступаем — это один из критериев, чтобы в таких случаях пострадало как можно меньше людей", - пояснил он, добавив, что в Брюсселе посадки ждали 84 человека, а в Стокгольме — 19.

Nordica рассчитывает, что два заказанных авиакомпанией запасных самолета позволят избежать таких ситуаций в будущем. "Мы с нетерпением ждем запасные самолеты. Первый мы должны получить в июле и надеемся, что в августе оба самолета уже поступят в эксплуатацию", - сказал Уйбо.