В Москве состоялась репетиция парада в честь Дня Победы ({{commentsTotal}})
Вчера ночью на Красной площади в Москве состоялась точная копия марша, который пройдет 9 мая в честь Дня Победы.
В репетиции парада участвовали 10 000 солдат и офицеров, затем проехала военная техника - легендарные танки времен Великой Отечественной войны, а также современные образцы вооружения.
Среди военной техники можно было увидеть БТР "Бумеранг", бронетранспортер "Ракушка", современные танки "Армата", пусковые установки "Ярс", зенитные комплексы "Панцирь". Также впервые в параде была задействована арктическая техника.
Сегодня утром тренировочный полет провела и воздушная авиация.
Редактор: Дина Малова