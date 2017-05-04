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В Москве состоялась репетиция парада в честь Дня Победы ({{commentsTotal}})

Репетиция парада в Москве.
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Фото: Репетиция парада в Москве. Автор: Сергей Фадеичев/TASS
За рубежом
За рубежом

Вчера ночью на Красной площади в Москве состоялась точная копия марша, который пройдет 9 мая в честь Дня Победы.

В репетиции парада участвовали 10 000 солдат и офицеров, затем проехала военная техника - легендарные танки времен Великой Отечественной войны, а также современные образцы вооружения.

Среди военной техники можно было увидеть БТР "Бумеранг", бронетранспортер "Ракушка", современные танки "Армата", пусковые установки "Ярс", зенитные комплексы "Панцирь". Также впервые в параде была задействована арктическая техника.

Сегодня утром тренировочный полет провела и воздушная авиация.

Редактор: Дина Малова



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