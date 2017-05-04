Украине и России грозит штраф или отстранение от "Евровидения"

В связи с нарушением устава конкурса, Европейский вещательный союз собирается ввести санкции против России и Украины. Вопрос заключается лишь в том, будет ли это требование выплаты денежной компенсации или же отстрание от участия в "Евровидении" на три года, заявил глава оргкомитета Евровидения.

Как известно, Россия отказалась от участия в конкурсе после того, как Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну.

Как сообщает портал dni.ru, в Европейском вещательном союзе (EBU) допустили введение санкций против России и Украины из-за нарушения устава Евровидения, заявил глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг.

По словам Фрайлинга, Киев нарушил устав конкурса, не обеспечив допуск к участию представительнице России Юлии Самойловой.

"С позиции ЕВС это — нарушение устава", — подчеркнул он.

Россия, в свою очередь, не принимала участия в различных заседаниях в Киеве в преддверии конкурса, что тоже расценивается как нарушение устава, добавил представитель ЕВС.

Вопрос введения санкций будет обсуждаться на следующей встрече членов союза 12 июня. По словам Фрайлинга, он не сомневается, что Россию и Украину оштрафуют. Вопрос заключается лишь в том, будет ли это требование выплаты денежной компенсации или же отстрание от участия в "Евровидении" на три года, передает lenta.ru.

Официальное открытие 62-го конкурса песни "Евровидение" состоится сегодня вечером, 4 мая, в Мариинском парке в Киеве.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут 9 и 11 мая. Дуэт из Эстонии выступит предпоследним во втором полуфинале. Финал состоится 13 мая.