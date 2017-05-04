В России массово отзываются лицензии пилотов гражданской авиации

К настоящему моменту Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) аннулировало лицензии нескольких сотен пилотов, а в общей сложности рынок рискует лишиться каждого четвертого пилота. Регулятор объясняет отзыв лицензий представлением пилотами ложных данных о своей квалификации, а летчики попытались найти поддержку в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

О массовом отзыве летных свидетельств в России сообщило в четверг издание "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказалось письмо, направленное в ICAO российскими пилотами и работниками отрасли. В нем ICAO просят проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств.

В документе говорится, что ведомство "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы" уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни. В Росавиации подтвердили агентству ТАСС, что на данный момент аннулированы более 400 свидетельств пилотов.

Меры Росавиации касаются авиационных специалистов, которые получали лицензии в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ). Согласно петиции, Росавиация известила о намерении изымать такие свидетельства, а новые не выдавать. В результате работы может лишиться как минимум четверть всех пилотов в РФ, говорится в обращении. В ICAO, впрочем, считают, что эти вопросы должны решаться на местном уровне.

Росавиация объясняет отзыв лицензий соображениями безопасности. По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. В ведомстве подчеркнули, что в 2015-2016 годах участились авиационные происшествия в авиации общего назначения, а в 2017 году ситуация уже улучшается.

Эксперты говорят, что отзыв лицензий может усугубить и без того надвигающийся на отрасль дефицит пилотов.