Тюремный чиновник помешал Устименко позвонить консулу РФ: убийца подал в суд

Приговоренный в Эстонии к пожизненному заключению серийный убийца Юрий Устименко через суд пытался отсудить у Тартуской тюрьмы 3000 евро, посчитав, что учреждение унизило его человеческое достоинство.

Тартуский административный суд решение по жалобе Устименко вынес накануне и отказал заключенному в компенсации морального ущерба, сообщила в четверг корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.

Согласно жалобе, в сентябре прошлого года тюремный чиновник прервал телефонный разговор Юрия Устименко с нотариусом и отобрал у него телефон. В результате последний не смог позвонить консулу РФ, хотя о звонке он договорился заранее.

Тюрьма признала, что ее сотрудник, отобрав телефон, поступил незаконно. Однако суть судебного разбирательства касалась только того, было ли тем самым унижено человеческое достоинство Устименко. И суд посчитал, что этого не произошло.

В законную силу решение не вступило, в течение 30 дней его можно обжаловать в окружном суде.

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. С февраля по май 2002 года Устименко и его сообщник Дмитрий Медведев (21) в Эстонии и Латвии убили семь и ранили шестерых человек. На счету Устименко шесть жертв. Пятерых он убил в Эстонии, а еще одного человека - в Латвии.

В ограблениях также участвовал и 22-летний Валентин Олейников из Ида-Вирумаа. Последнего Устименко и Медведев затем убили. Позже Медведев погиб в перестрелке с латвийским полицейским.

В мае 2002 года Устименко скрылся в Польше, однако был там пойман и в ноябре того же года передан эстонской стороне.

Согласно эстонскому законодательству, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после взятия под стражу, то есть в 2032 году.