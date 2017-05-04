Посетителю ТЦ Ülemiste удалось запустить порнофильм на инфотабло

Работники таллиннского торгового центра Ülemiste были вынуждены обратиться к обслуживающей цифровые экраны фирме, потому что на одном из информационных табло вместо путеводителя по торговому центру транслировались видео порнографического содержания.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 апреля, сообщило в четверг издание Postimees.

Как пояснили в фирме Digiekraanid OÜ, которая обслуживает все дигитальные экраны в торговом центре и отвечает за их техническую исправность, порнографическое видео было запущено через веб-браузер. "Из-за кратковременного технического сбоя посетителю торгового центра удалось через экран указателя зайти в веб-браузер, через который он смог зайти на свой любимый сайт. Сбой был кратковременный и вскоре был устранен", - объяснили работникам торгового центра в Digiekraanid.

В фирме добавили, что техник, который прибыл устранять сбой, в тот же вечер свел вероятность повторения подобного случая в будущем к минимуму.

Менеджер по маркетингу торгового центра Кристина Анчак назвала инцидент прискорбным и довольно пугающим. "Это напоминание для всех нас о том, насколько мы уязвимы в техническую эру", - добавила она.