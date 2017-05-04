rus.err.ee

Андрус Тамм: пока избирательный союз Meie Narva не предложил ничего нового ({{commentsTotal}})

Андрус Тамм не видит свежих идей у союза Meie Narva.
Андрус Тамм не видит свежих идей у союза Meie Narva. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Член правления нарвского отделения Центристской партии Андрус Тамм считает, что соцдемам в Нарве нечем гордиться, и поэтому они намерены выйти на выборы в составе избирательного союза. При этом сам союз Meie Narva пока не предложил ничего нового.

"Если судить по интервью Антса Кутти вашему порталу, то ничего нового он не сказал. Те же самые мысли и позиции социал-демократы озвучивали и перед предыдущими муниципальными выборами четыре года назад. Что они хотят сделать? Хотят поменять власть. А о том, как они намерены улучшить жизнь горожан, нет ни одного слова", - сказал Тамм корреспонденту портала rus.err.ee.

"Новый избирательный союз собирается повернуть город лицом к государству. А сейчас разве ситуация иная? Сейчас во главе правительства стоит центрист, но сотрудничество между властями Нарвы и государством было и раньше, когда центристы не входили в правительственную коалицию. Променад в Нарве, новая водоочистная станция, замена 70 км канализационных труб в городе - все это и многое другое было сделано за счет совместных усилий муниципальных и государственных властей", - добавил Андрус Тамм.

"Решение соцдемов пойти на выборы в составе избирательного союза Meie Narva говорит о том, что они просто струсили. Ведь люди видели, что они сделали за эти четыре года. Есть ли перспективы у нового союза? Не могу сказать, что у них вообще ничего не получится. Оппозиция все же должна существовать, чтобы не давать расслабляться правящим силам. К тому же хорошие идеи всегда можно рассматривать, что показывает и нынешняя практика", - отметил Тамм.

Во вторник, 2 мая, rus.err.ee сообщил о том, что на предстоящих в октябре выборах в местные органы власти Социал-демократическая партия не будет представлена в Нарве своим списком. Последний раз в третьем по величине городе страны подобное наблюдалось в 2002 году. Нынешний председатель фракции соцдемов в Нарвском городском собрании Антс Кутти объявил о создании избирательного союза "Наша Нарва".

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями.Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями.
Украине и России грозит штраф или отстранение от "Евровидения"
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В правилах техосмотра планируются изменения
Facebook наймет 3000 человек для борьбы с трансляциями сцен насилия.Facebook наймет 3000 человек для борьбы с трансляциями сцен насилия.
Facebook наймет 3000 человек для борьбы с насилием в соцсети
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Рийгикогу обсудит законопроект о введении налога на грузовики
Репетиция парада в Москве.Репетиция парада в Москве.
ФОТО: в Москве состоялась репетиция парада в честь Дня Победы
Партия реформ: вся система образования должна быть на эстонском языке начиная с детского сада

Предвыборная платформа Партии реформ в Таллинне предусматривает перевод всей системы образования на эстонский язык начиная с детского сада.

Торговый центр Ülemiste.Торговый центр Ülemiste.
Посетителю ТЦ Ülemiste удалось запустить порнофильм на инфотабло
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Назначение пособий инвалидам затягивается из-за проблем с инфосистемой
Работы Конрада Мяги.Работы Конрада Мяги.
Европу познакомят с эстонским балетом, граффити, Конрадом Мяги и другим местным искусством
Мнение / Интервью
Юрген Лиги.Юрген Лиги.
Юрген Лиги: слово "идиот" отлично подходит к новому контексту эстонской политики

По мнению депутата Рийгикогу от оппозиционной Партии реформ Юргена Лиги, проводимая нынешним правительством бюджетно-финансовая политика игнорирует долгосрочные интересы государства и для ее описания очень хорошо подходит слово "идиот", которым в Древней Греции обозначали безразличных к политике людей, заботившихся только о личном благе и сохранении своего положения.

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.
Цахкна: конкретные действия — лучший способ сдерживания
Валентина (Татьяна Маневская) и Катя (Любовь Агапова) поминают Валентина в день рождения Валентины.Валентина (Татьяна Маневская) и Катя (Любовь Агапова) поминают Валентина в день рождения Валентины.
Виктор Сольц: холостые выстрелы "Валентинова дня"
Филипп Лось.Филипп Лось.
Новый худрук Русского театра Филипп Лось: главным источником дохода должны быть деньги зрителей
ИДА-ВИРУМАА
Андрус Тамм не видит свежих идей у союза Meie Narva.Андрус Тамм не видит свежих идей у союза Meie Narva.
Андрус Тамм: пока избирательный союз Meie Narva не предложил ничего нового
Дом престарелых в Кохтла-Ярве выставляют на торги.Дом престарелых в Кохтла-Ярве выставляют на торги.
Кохтла-Ярве продаст дом престарелых вместе с постояльцами
Юри Ратас в Брюсселе.Юри Ратас в Брюсселе.
Юри Ратас может сам поднять вопрос об исключении Евгения Соловьева из партии
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Мяэтагузе открывается выставка трофеев эстонских охотников: от медведя до леопарда
В пунктах техосмотра по-прежнему берут взятки.В пунктах техосмотра по-прежнему берут взятки.
Двух работников силламяэского техосмотра приговорили к условным срокам за взятки
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
По планам, из центра Таллинна в порт будет ходить трамвай.По планам, из центра Таллинна в порт будет ходить трамвай.
Через три года в Таллиннский порт могут запустить трамвай
Обновлено: 21:11 
Меланома образуется под воздействием ультрафиолетовых лучей, и защитный крем (даже с самым высоким показателем) от этого не спасает.Меланома образуется под воздействием ультрафиолетовых лучей, и защитный крем (даже с самым высоким показателем) от этого не спасает.
В Эстонии растет число случаев заболевания меланомой

Стали известны самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии

ЗА РУБЕЖОМ
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 15:09
Uерцог Эдинбургский принц Филип.Uерцог Эдинбургский принц Филип.
Супруг британской королевы с осени прекратит выполнять общественные обязанности
Иллюстративная фотография.
Евробарометр: поддержка членства в ЕС достигла докризисного уровня
Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон.
Ле Пен и Макрон обменялись резкими обвинениями на теледебатах
Президент США Дональд Трамп (справа) и президент Палестины Махмуд Аббас.
Трамп: Израиль и Палестина хотят заключить мирное соглашение
Терез Мэй.
Тереза Мэй обвинила европейских политиков в попытке вмешаться в британские выборы
ЭСТОНИЯ
Участник поножовщины в ночном клубе Пайде окончательно признан невиновным

Накануне вступил в законную силу приговор Таллиннского окружного суда в отношение 20-летнего Фредди Леппянена, устроившего весной прошлого года поножовщину в ночном клубе в Пайде. Окружной суд молодого человека оправдал.

Юрий Устименко продолжает судиться с эстонскими госучреждениями.Юрий Устименко продолжает судиться с эстонскими госучреждениями.
Тюремный чиновник помешал Устименко позвонить консулу РФ: убийца подал в суд
Самолет Nordica.Самолет Nordica.
Nordica доставила министров из Брюсселя на снятом со стокгольмской линии самолете
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Совершившему поджог в центре для нелегальных мигрантов в Харку угрожает тюрьма и высылка
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Главам более половины самоуправлений повысили зарплату из-за админреформы
Красная линия показывает естественный прирост населения, черная - сальдо миграции.Красная линия показывает естественный прирост населения, черная - сальдо миграции.
Сокращение населения Эстонии замедлилось благодаря иммиграции
Участники спора: законопроект о таксоизвозе хороший, но нуждается в доработках
Евровидение
Койт Тооме и Лаура на сцене в Киеве.Койт Тооме и Лаура на сцене в Киеве.
ФОТО и ВИДЕО: Лаура и Койт провели первую репетицию на сцене в Киеве
Койт Тооме и Лаура.Койт Тооме и Лаура.
Лаура о первой репетиции на "Евровидении": все прошло не совсем так, как мы ожидали
Эстонию на "Евровидении-2017" представляют Койт Тооме и Лаура с песней "Верона".Эстонию на "Евровидении-2017" представляют Койт Тооме и Лаура с песней "Верона".
Иностранцы оценили эстонскую конкурсную песню "Верона": звучит как немецкий шлягер
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Бизнесмены Эстонии выступили против налогообложения кредитов внутри концерна
Витрина со сладкими напитками в магазине.Витрина со сладкими напитками в магазине.
Правительство одобрило законопроект о налоге на подслащенные напитки
03.05
Владелец Раквереского мясокомбината и Tallegg планирует сокращения Обновлено
03.05
Глава союза работодателей Эстонии призвал смягчить ограничения на иностранных работников
03.05
Урмас Сыырумаа отозван из совета госфирмы Eesti Raudtee
03.05
Ханссон: в эстонской экономике наблюдается противоречивая ситуация
02.05
Противники Rail Baltica опасаются, что проект обойдется Эстонии куда дороже
СПОРТ
Канадцы не смогли противостоять сборной Эстонии.Канадцы не смогли противостоять сборной Эстонии.
Молодежная сборная Эстонии по флорболу разгромила на ЧМ канадцев
"Калев/Крамо" находится в шаге от выхода в финал чемпионата Эстонии
Рихо Сооник обвиняется в присвоении 90 000 евро у Хоккейного союза Эстонии.
В суде начался процесс по делу о крупных хищениях в Хоккейном союзе
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Президент Кальюлайд в воскресенье примет участие в Тартуском марафоне
Юрген Зопп вернулся на корт.
Юрген Зопп вышел во второй круг на турнире во Франции
Таллиннское ралли откладывается.
Таллиннское ралли перенесли на осень
Владимир Иванов стал первой ракеткой Эстонии.Владимир Иванов стал первой ракеткой Эстонии.
Первой ракеткой Эстонии среди мужчин стал Владимир Иванов
Об Анетт Контавейт в теннисном мире говорят все больше.Об Анетт Контавейт в теннисном мире говорят все больше.
Контавейт претендует на звание "Прорыв месяца" WTA
Анетт Контавейт стремительно прогрессирует.Анетт Контавейт стремительно прогрессирует.
Анетт Контавейт переписала личный рекорд в рейтинге WTA
КУЛЬТУРА
Выборы ректора EMTA.Выборы ректора EMTA.
Новым ректором Академии музыки и театра стал Ивари Илья
Николай Бенцлер.Николай Бенцлер.
В моноспектакле "Дикарь защищается" Николай Бенцлер сыграет сразу несколько ролей
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В рамках председательства Эстонии в ЕС жителей Европы познакомят с местной культурой
Здание Рийгикогу.Здание Рийгикогу.
В Рийгикогу откроется выставка работ художника Ивана Соколова
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В России массово отзываются лицензии пилотов гражданской авиации
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Swedbank: чем меньше платеж в мобильном банке, тем красочнее к нему пояснение
Уборка на Певческом поле.Уборка на Певческом поле.
Столичные школьники и детсадовцы привели Певческое поле в порядок
Хоббихорзинг - катание на деревянных лошадках. Это тоже спорт.Хоббихорзинг - катание на деревянных лошадках. Это тоже спорт.
В Финляндии прошли соревнования по хоббихорзингу
ФОТО: в таллиннском порту Ванасадам пришвартовалось круизное судно длиной 333 метра
Радио 4

Первое лицо

Президент ЭР Керсти Кальюлайд в студии Радио 4 рассказала обо всем

ETV+ приглашает
Последние новости
15:22
Репс: идея Партии реформ об образовании на эстонском языке с детсада не заслуживает доверия
15:15
Участник поножовщины в ночном клубе Пайде окончательно признан невиновным
15:09
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений Обновлено
14:52
Андрус Тамм: пока избирательный союз Meie Narva не предложил ничего нового
14:30
Посетителю ТЦ Ülemiste удалось запустить порнофильм на инфотабло
14:18
Тюремный чиновник помешал Устименко позвонить консулу РФ: убийца подал в суд
14:09
В России массово отзываются лицензии пилотов гражданской авиации
14:08
Украине и России грозит штраф или отстранение от "Евровидения"
13:30
Супруг британской королевы с осени прекратит выполнять общественные обязанности
13:20
В Москве состоялась репетиция парада в честь Дня Победы
13:05
Nordica доставила министров из Брюсселя на снятом со стокгольмской линии самолете
12:57
Facebook наймет 3000 человек для борьбы с насилием в соцсети
12:29
Бизнесмены Эстонии выступили против налогообложения кредитов внутри концерна
11:56
Лаура о первой репетиции на "Евровидении": все прошло не совсем так, как мы ожидали
Полезно знать
Топ читаемости
03.05
Документы на российские визы в Эстонии будет оформлять новый визовый центр VFS Global
03.05
Партия реформ: вся система образования должна быть на эстонском языке начиная с детского сада
07:53
В правилах техосмотра планируются изменения
03.05
Через три года в Таллиннский порт могут запустить трамвай Обновлено
03.05
ФОТО: в пикете за свободу прессы перед посольством РФ в Таллинне участвовали два человека
03.05
Юрген Лиги: слово "идиот" отлично подходит к новому контексту эстонской политики
03.05
Аудит МВД выявил несовершенство системы сдачи экзаменов на ношение оружия
08:38
Сокращение населения Эстонии замедлилось благодаря иммиграции
09:47
Кохтла-Ярве продаст дом престарелых вместе с постояльцами
03.05
Юри Ратас может сам поднять вопрос об исключении Евгения Соловьева из партии
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
"Актуальная камера" 3.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография
В четверг небольшая облачность, +9..+14
Эстония
Участники спора: законопроект о таксоизвозе хороший, но нуждается в доработках
Профобразование в Эстонии не слишком популярно, руководство училищ ждет помощи от государства
Водная полиция.
Водная полиция вновь вышла на службу в Пярну
Трудовые отряды Ученической дружины.
С начала регистрации в отряды ученической дружины записались около 1000 школьников
Штормовой ветер сорвал часть крыши с Батарейной крепости.
ФОТО и ВИДЕО: во время шторма в субботу с Батарейной крепости в Таллинне сорвало часть крыши
Обновлено: 02.05
Горсобрание Кейла не согласно с планами принудительного объединения
За рубежом
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили
Обновлено: 28.04
Будапешт, 24 апреля 2017 г.
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Законопроект о захоронении тела Ленина не получил поддержки в Госдуме
Протестующие против итогов референдума в Стамбуле.
В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию