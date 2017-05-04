Андрус Тамм: пока избирательный союз Meie Narva не предложил ничего нового

Член правления нарвского отделения Центристской партии Андрус Тамм считает, что соцдемам в Нарве нечем гордиться, и поэтому они намерены выйти на выборы в составе избирательного союза. При этом сам союз Meie Narva пока не предложил ничего нового.

"Если судить по интервью Антса Кутти вашему порталу, то ничего нового он не сказал. Те же самые мысли и позиции социал-демократы озвучивали и перед предыдущими муниципальными выборами четыре года назад. Что они хотят сделать? Хотят поменять власть. А о том, как они намерены улучшить жизнь горожан, нет ни одного слова", - сказал Тамм корреспонденту портала rus.err.ee.

"Новый избирательный союз собирается повернуть город лицом к государству. А сейчас разве ситуация иная? Сейчас во главе правительства стоит центрист, но сотрудничество между властями Нарвы и государством было и раньше, когда центристы не входили в правительственную коалицию. Променад в Нарве, новая водоочистная станция, замена 70 км канализационных труб в городе - все это и многое другое было сделано за счет совместных усилий муниципальных и государственных властей", - добавил Андрус Тамм.

"Решение соцдемов пойти на выборы в составе избирательного союза Meie Narva говорит о том, что они просто струсили. Ведь люди видели, что они сделали за эти четыре года. Есть ли перспективы у нового союза? Не могу сказать, что у них вообще ничего не получится. Оппозиция все же должна существовать, чтобы не давать расслабляться правящим силам. К тому же хорошие идеи всегда можно рассматривать, что показывает и нынешняя практика", - отметил Тамм.

Во вторник, 2 мая, rus.err.ee сообщил о том, что на предстоящих в октябре выборах в местные органы власти Социал-демократическая партия не будет представлена в Нарве своим списком. Последний раз в третьем по величине городе страны подобное наблюдалось в 2002 году. Нынешний председатель фракции соцдемов в Нарвском городском собрании Антс Кутти объявил о создании избирательного союза "Наша Нарва".