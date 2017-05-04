Репс: идея Партии реформ об образовании на эстонском языке с детсада не заслуживает доверия

Комментируя предложение Партии реформ о системе образования на эстонском языке начиная с детского сада, министр образования от Центристской партии Майлис Репс сказала, что это предложение реформистов не заслуживает доверия.

Председатель Тааллиннского отделения Партии реформ и вероятный кандидат на пост мэра столицы от реформистов Кристен Михал заявил в среду, что предвыборная программа его партии предусматривает перевод всей системы образования на эстонский язык начиная с детского сада.

"Очень жаль, что тема образования поднимается только перед выборами и в политическом контексте. Партия, которая в течение 17 лет непосредственно влияла на жизнь в Эстонии – как партия премьер-министра так и как ведущая сила – этой темой никогда по существу не занималась. Такие политические лозунги спустя несколько месяцев после утраты политической власти просто не заслуживают доверия", - прокомментировал Репс новостному порталу ERR.

"Особенно печально, что Партия реформ и лично Юрген Лиги и Марис Лаури имели непосредственную возможность заниматься темой образования по существу. Но ни одного серьезного предложения не было: ни материалов, ни методики, ни поддержки учителей детсадов, которые бы обучали эстонскому языку", - добавила она.

"Сегодняшняя повседневная работа как моя, так и Министерства образования и науки заключается как раз в работе по существу - чтобы у нас были хорошие учебные пособия, была методическая помощь для учителей, также занимаемся повышением зарплаты учителей в детском саде и направлением дополнительных денег на поддерживающие услуги. Именно эти шаги позволяют сегодня реально реализовать закон, согласно которому обучение эстонскому языку гарантируется с 3-х лет. К сожалению, до сих пор это было лишь темой местных самоуправлений, государство здесь никакой достаточно существенной поддержки не оказывало. Именно поэтому эта тема была проанализирована министерством и будет анализироваться и дальше", - сказала министр.

То, насколько быстро все русскоязычные группы в детских садах смогут работать на двух языках параллельно, по словам Репс, зависит от вклада государства, поскольку методика и обучение государственному языку является обязанностью государства.