Участник поножовщины в ночном клубе Пайде окончательно признан невиновным

Накануне вступил в законную силу приговор Таллиннского окружного суда в отношение 20-летнего Фредди Леппянена, устроившего весной прошлого года поножовщину в ночном клубе в Пайде. Окружной суд молодого человека оправдал.

Приговор вступил в силу, поскольку Государственный суд отказался рассматривать кассационную жалобу окружного прокурора Мерике Лугна, требовавшей признать Леппянена виновным.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу, 18 января окружной суд оправдал Леппянена по всем предъявленным обвинениям и распорядился незамедлительно освободить его из-под стражи.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, 20 марта 2016 года в пайдеском ночном клубе Bucket Baar Фредди с ножом напал на двух мужчин, из которых один - 28-летний Мартин - от полученных ран позже скончался в больнице. Второму пострадавшему - 31-летнему мужчине - Фредди нанес две колотые раны. Его травмы оказались неопасными для жизни.

И если в конце ноября прошлого года Пярнуский уездный суд признал молодого человека виновным, то окружной суд с этим не согласился.

Окружной суд посчитал, что конфликт спровоцировали жертвы, а сам Фредди действовал в пределах допустимой самообороны.