В минувшие выходные посетители рижского зоопарка до смерти перекормили ягненка. Животное родилось буквально за день до этого, поэтому должно было питаться только молоком матери, однако посетители зоопарка перекормили его хлебом.

По словам представителя зоопарка Мариса Лилелкалнса, ягненка перекормили хлебом, в виду чего он “преждевременно завершил свою карьеру” в зоопарке, сообщает портал focus.lv.

Отвечая на вопрос о том, часто ли подобные случаи происходят в рижском зоопарке, Лилкалнс ответил, что, к счастью, это редкость, но число случаев, когда посетители пытаются чем-то накормить животных все же возросло.

По его словам, попытки улучшить зоопарк, обустраивая вольеры так, чтобы люди могли ближе видеть животных, привело к тому, что посетителям стало легче кормить зверей.