Сборная Эстонии находится в шаге от возвращения в первую сотню рейтинга ФИФА

В опубликованном в четверг, 4 мая, рейтинге эстонские футболисты переместились со 101-й на 100-ю строчку, которую делят вместе с национальными командами Литвы, Индии и Никарагуа.

Сборная Латвии в новом рейтинге осталась на 124-й позиции.

Во главе рейтинга изменений не произошло: лидирует Бразилия, на втором месте находится Аргентина, на третьем - Германия.

Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 1 июня.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.