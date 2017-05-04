Молодежная сборная Эстонии по флорболу уступила на ЧМ норвежцам

В четверг, 4 мая, на своей очередной сессии столичное городское собрание утвердило обладателей наград "За заслуги перед Таллинном". В числе прочих знак отличия получит и правозащитник Алексей Семенов, что ранее вызвало большой гнев со стороны оппозиции.