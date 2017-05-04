Молодежная сборная Эстонии по флорболу уступила на ЧМ норвежцам ({{commentsTotal}})
В Швеции продолжается чемпионат мира по флорболу среди национальных сборных, составленных из игроков не старше 19 лет.
Выступающая в дивизионе В сборная Эстонии в четверг, 4 мая, в своем втором поединке группового уступила национальной команде Норвегии со счетом 5:8.
После первого периода эстонцы вели 3:1, но затем норвежцы переломили ход встречи.
В стартовом матче сборная Эстонии разгромила Канаду - 12:5.
В заключительной встрече группового этапа эстонская команда сыграет с японцами.
Редактор: Сергей Михайлов