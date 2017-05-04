За год поддержка жителей Эстонии принадлежности страны к ЕС выросла

По сравнению с прошлым годом поддержка жителями Эстонии принадлежности страны к Европейскому союзу выросла, статус членства в ЕС одобряют две трети респондентов опроса Eurobarometer.

На вопрос "Считаете ли вы, что для нашего государства хорошо быть в EС?" положительно ответили 67 процентов жителей Эстонии, что на 4 процентных пункта больше, чем год назад. Это более высокий показатель, чем в среднем по ЕС, где он равняется 57 процентам.

Принадлежность страны к ЕС считают плохим обстоятельством 6 процентов опрошенных, что на один процент меньше, чем год назад. Средний показатель по ЕС равняется 14 процентов.

Не смогли расценить членство страны в ЕС ни как хороший факт, ни как плохой 24 процента, ничего не смогли ответить 3 процента. Средние показатели по ЕС составляют соответственно 26 и 3 процента.

В обзоре заказанного Европейским парламентом опроса Eurobarometer говорится, что с 2007 года среди европейцев постоянно растет численность отрицательно расценивающих членство своей страны в ЕС. В то же время уровни поддержки членства своей страны в ЕС по-прежнему очень различаются, сообщило инфобюро Европейского парламента в Эстонии.

Большинство жителей Эстонии поддерживает сотрудничество узкого круга стран ЕС

Большинство жителей Эстонии являются сторонниками того, чтобы небольшая группа государств ЕС поддерживала между собой более тесное сотрудничество в некоторых сферах, не ожидая других государств, свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer.

53 процента опрошенных жителей Эстонии сочли, что если некоторые союзные государства готовы в известных сферах интенсивно разрабатывать единую европейскую политику, то это следует делать, не дожидаясь других государств.

В 28 странах Европейского союза в среднем так считают 49 процентов опрошенных.

Против более тесного сотрудничества в группах высказались в Эстонии 32 процента, в среднем по ЕС 41 процент опрошенных.

Численность сторонников сотрудничества государств небольшими группами выросла по сравнению с 2015 годом как в Эстонии, так и в среднем по ЕС — соответственно на 13 и 8 процентов, в то же время в тех же пределах снизилась и доля противников такого вида сотрудничества.

Не смогли сформулировать свою точку зрения о этому вопросу 15 процентов жителей Эстонии и каждый десятый житель ЕС.

Уплотненное сотрудничество является законодательно закрепленным механизмом ЕС, согласно которому часть союзных государств может продолжать в правовых рамках ЕС более тесное сотрудничество. Например, Эстония ведет уплотненное сотрудничество в вопросах международного брачного права, однако колеблется присоединяться к Европейской прокуратуре. Одной из сфер более тесного сотрудничества можно считать еврозону, членами которой являются государства ЕС, использующие евро.

Исследование в Эстонии проводила фирма Kantar EMOR в период с 18 по 27 марта текущего года, были опрошены 1017 жителей Эстонии. По всему ЕС были опрошены в тот же период 27 901 человек.