Нарвитян будут знакомить с Ленобластью ({{commentsTotal}})
Российское государственное учреждение "Информационно-туристический центр" планирует провести в Нарве конференцию для представителей турбизнеса и вывезти их в Ленобласть на экскурсию.
В Нарве россияне планируют провести конференцию "Workshop: туристские ресурсы Ленинградской области" для представителей турбизнеса Эстонии и организуют поездку по Ленгинградской области. Мероприятие запланировано на 19-20 июля, сообщает портал 47news.
Редактор: Артур Тооман