При крушении вертолета в Башкирии погибли три человека ({{commentsTotal}})
Три человека, находившиеся на борту вертолета "Робинсон", который совершил жесткую посадку в Башкирии, погибли.
"Вертолет потерпел крушение, трое погибли", - сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.
По словам Захарова, на место происшествия выехали следователи. "Ехать до места около 200 км", - сказал он.
Ведется доследственная проверка.
Редактор: Надежда Берсенёва