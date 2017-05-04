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При крушении вертолета в Башкирии погибли три человека ({{commentsTotal}})

Вертолет Ми-8. Иллюстративная фотография.
Вертолет Ми-8. Иллюстративная фотография. Автор: Фото: TASS/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Три человека, находившиеся на борту вертолета "Робинсон", который совершил жесткую посадку в Башкирии, погибли.

"Вертолет потерпел крушение, трое погибли", - сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

По словам Захарова, на место происшествия выехали следователи. "Ехать до места около 200 км", - сказал он.

Ведется доследственная проверка.

Редактор: Надежда Берсенёва



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