Горсобрание утвердило обладателей почетных наград Таллинна

В четверг, 4 мая, на своей очередной сессии столичное городское собрание утвердило обладателей наград "За заслуги перед Таллинном". В числе прочих знак отличия получит и правозащитник Алексей Семенов, что ранее вызвало большой гнев со стороны оппозиции.

Всего в списке тех, кого в этом году наградят почетными знаками, 21 человек. Во время заседания оппозиционный депутат Мадис Кюбар (IRL) предложил голосовать не по целому списку, а по каждому кандидату отдельно. Однако большинством голосов его предложение было отклонено.

В итоге депутаты утвердили весь список обладателей наград. Голоса "против" подали 6 человек (из числа IRL и соцдемов), 39 были "за". Всего в момент голосования в зале присутствовали 60 народных избранников из 79.

Алексей Семенов, а также представленные к наградам депутаты-центристы Вячеслав Прусаков и Эльмар-Йоханнес Труу в голосовании не участвовали.

Среди тех, кто получит знаки отличия, помимо Семенова, Прусакова и Труу в том числе педиатр Адик Левин, художник Вера Станишевская и олимпийский чемпион Яан Тальтс.

Список целиком можно посмотреть здесь.

Ранее СМИ сообщали, что вручить знак за заслуги перед Таллинном хотят правозащитнику и члену центристской фракции столичного горсобрания Алексею Семенову. Вокруг этой инициативы разразился скандал не только на городском, но и на государственном уровне. Например, лидер IRL Маргус Цахкна даже заявил, что наградить Семенова почетным знаком - значит плюнуть в лицо принципам эстонского государства.

Недовольные инициативой вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта наградить Семенова знаком за заслуги считают, что возглавляемый правозащитником Центр по правам человека является инструментом пропаганды Кремля. Не всем по нраву и то, что фамилия Семенова фигурировала в ежегодниках Полиции безопасности (КаПо).

Сам Кылварт за Семенова заступился, сказав, что он заслуживает признания.

Церемония награждения по традиции состоится в Таллиннской ратуше 15 мая, в День города.

Знак за заслуги вручается Таллинном с 1995 года. С тех пор его получили 314 человек.