ФОТО: Киев готовится к "Евровидению"

На следующей неделе в Киеве состоится конкурс "Евровидение", и в столице Украины идут последние приготовления.

Конкурс "Евровидение -2017" пройдет в киевском Международном выставочном центре, в зале, вмещающем 11 000 зрителей. Сегодня в центре столицы Украины была открыта Европейская деревня, где расположена самая большая сцена за пределами выставочного центра.

В Европейской деревне можно будет смотреть прямые трансляции конкурса, в течение недели там будут выступать и участники конкурса.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут 9 и 11 мая. Дуэт из Эстонии выступит предпоследним во втором полуфинале. Финал состоится 13 мая.