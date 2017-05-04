Юрген Зопп не сумел выйти в четвертьфинал на турнире во Франции

Вторая ракетка Эстонии Юрген Зопп не вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии ITF во французском Грасе с призовым фондом 15 000 долларов США.

В четверг, 4 мая, в поединке второго круга Зопп (ATP 447) уступил французу Александру Мюллеру - 327-й ракетке мира, посеянному на турнире под третьим номером.

Матч продлился 1 час и 25 минут, завершившись поражением Зоппа в двух сетах - 3:6, 1:6.

Юрген Зопп четыре раза подал навылет, реализовал лишь 2 из 11 брейк-пойнтов и совершил пять двойных ошибок.