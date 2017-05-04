"Инсайт": женщина утверждает, что чиновники обманным путем отправили ее в дом престарелых

Проживающая в Эстонии пенсионерка сперва пропала, а потом потеряла право распоряжаться своей жизнью и имуществом. Сейчас женщина находится в доме престарелых, она написала заявление, что хочет его покинуть и вернуться домой. Но в январе суд разрешил продажу ее квартиры для покрытия расходов по уходу.

Несколько месяцев назад передача "Инсайт" получила необычную просьбу о помощи, в которой сообщалось, что пропала пожилая женщина — её увезли в неизвестном направлении. Затем пожилая женщина, назовём её Галиной, "нашлась" в доме престарелых.

Теперь она может оказаться заточенной в стенах бывшего санатория до последних дней своей жизни, а её квартира уйдёт с молотка.

Соседка Галины, которая рассказала эту историю, отказалась давать интервью на камеру, однако, если бы ни она, пропажу пожилой женщины не заметил бы никто: у нее не осталось ни родных, ни близких. После обращения в полицию соседка узнала, что старушку доставили в дом престарелых.

По словам сотрудницы дома престарелых Кадри Тульп, люди сюда попадают через местные самоуправления или близких.

Другими словами, это не вполне добровольное решение, а выбор опекуна. В случае Галины, в дом престарелых позвонили из Мустамяэской районной управы.

"Если заметно и документально подтверждено, что человек может нуждаться в опеке, местное самоуправление обязано начать процесс установления опеки", — пояснила руководитель соцотдела Мустамяэской управы Маарика Лиллемяэ.

Опеку установил суд, женщина считает себя дееспособной

Установить опеку над Галиной попросила другой чиновник управы — Карин К. В декабре прошлого года суд согласился, признав Галину недееспособной и лишённой права голоса.

Находясь в доме престарелых, Галина написала заявление на клочке бумаги: "Я, Галина, нахожусь в трезвом уме и памяти. Хочу покинуть дом престарелых и вернуться домой. В доме престарелых нахожусь против своей воли. Оказалась здесь путем обмана, мне сказали, что меня отвезут на очередное лечение в Кейласкую больницу".

Галина знала дорогу до Кейла, поскольку бывала до этого в местной больнице. Ее насторожило, когда в то декабрьское утро водитель поехал по другой дороге. Подозрения укрепились, когда машина пересекла реку Пирита, и тогда она поняла, что ее везут совсем в другом направлении.

По словам Маарики Лиллемяэ, как правило, таких случаев не бывает: "Обычно с клиентом обговаривают, в каких услугах он нуждается, даже если он не способен понимать свою болезнь. Оповещают, что его везут для оказания социальных услуг".

Адвокат женщины считает решение суда о продаже квартиры незаконным

Слово против слова. Никто не может точно сказать, объяснили ли Галине, куда её везут или нет, но вот что точно — она потеряла возможность распоряжаться своей жизнью. А в январе уже второй суд разрешил продать ее квартиру. "Согласно акту Таллиннского горсобрания, если у человека имеется имущество, его необходимо отчудить в течение шести месяцев. Вырученные средства используются для покрытия услуги по уходу", — объяснила Маарики Лиллемяэ.

На каком основании районная управа попросила суд разрешения продать квартиру Галины?

Дело в том, что месяц проживания в Kose Hooldekodu обходится более чем в 600 евро. А пенсии старушки хватает едва лишь на то, чтобы покрыть треть этой суммы.

Это только схематическое описание того, что происходит в жизни Галины. Упрощая: управа вынуждена продавать квартиру, поскольку решила отправить старушку в дом престарелых.

По словам государственного защитника Галины Анны Соломко, этот случай исключение и продажа квартиры незаконна. Кроме того, она сомневается в том, что пожилая женщина недееспособна.

Адекватна или нет?

Речь о случаях, когда человек не способен отдавать отчет своим действиям. Например, деменции, или приобретенном слабоумии. Но, по мнению государственного хащитника Анны Соломко, это не случай Галины: "Я с ней общалась. Я увидела, что этот человек адекватный: она ориентируется в пространстве, в личности своей, ситуации. Она сидела и читала решение суда на эстонском языке".

В нем имеются строчки, которые позволяют понять, почему суд согласился с ходатайством районной управы: "Из акта проведенной 16 ноября экспертизы следует, что у Галины наблюдается психическое расстройство // Из-за чего Галина не способна понимать свои поступки или же управлять ими. // Выпала из социальной жизни. // По сравнению с весной ситуация усугубилась".

"Я адекватная. Путем обмана меня доставили вместо лечебного отделения Кейлаской больницы в дом престарелых Козе. Я прошу помощи, чтобы моя соседка помогла мне восстановить мои права и вернуться домой", — написала Галина.

Иронично, но заявление человека на клочке бумаги, которого ранее суд признал полностью недееспособным и чья подпись ничего не значит, позволила Марине стать доверенным лицом Галины и подать жалобу в суд.

По словам государственного защитника Анны Соломко, на данный момент дело по квартире приостановили. И возобновили дело по опеке.

Два возможных сценария

У этой истории есть два возможных сценария. Первый: суд оставит в силе своё прежнее решение и Галине придётся до конца своей жизни находиться в доме престарелых против своей воли.

Второй: суд отменит прежнее решение и Галине придётся платить по долгам, которые возникли в результате того, что районная управа с пенсии Галины в первую очередь оплачивала услуги по уходу, а на квартплату денег уже не хватало.