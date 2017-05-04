"Актуальная камера" 4.05.2017 (18:00)

В четверг, 4 мая, на своей очередной сессии столичное городское собрание утвердило обладателей наград "За заслуги перед Таллинном". В числе прочих знак отличия получит и правозащитник Алексей Семенов, что ранее вызвало большой гнев со стороны оппозиции.
Предвыборная платформа Партии реформ в Таллинне предусматривает перевод всей системы образования на эстонский язык начиная с детского сада.
По сравнению с прошлым годом поддержка жителями Эстонии принадлежности страны к Европейскому союзу выросла, статус членства в ЕС одобряют две трети респондентов опроса Eurobarometer.