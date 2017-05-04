"Инсайт" разбирался, как камеры наблюдения помогают и мешают работе полиции

Каждый день тысячи стеклянных глаз следят за нами. На улице, на работе, в магазине. Камеры видеонаблюдения видят наш каждый шаг. Передача "Инсайт" выяснила, помогают ли камеры в работе полиции, действительно ли по видео можно кого-то опознать и кто просматривает видеоролики из торговых центров и с предприятий.

Камеры наблюдения в местах общественного пользования

"Совсем недавно нам пришлось начать делопроизводство, например, в отношении находящихся в Таллинне торговых центров, которые разместили камеру видеонаблюдения в туалете", — рассказала советник Инспекции по защите данных Марис Юха.

В Инспекции не сообщили, о каких именно торговых центрах идёт речь — делопроизводство ещё не закончено. Но, как минимум одна такая камера расположена в туалете центра Виру. Но зачем она там? Советник инспекции нужды в ней не видит.

"У меня, разумеется, возник серьёзный вопрос. Как можно в Таллиннских торговых центрах, где, как мне кажется, охранники всегда у меня за спиной, перед лицом и бок о бок, например, оторвать унитаз от трубы и с этим унитазом наперевес уйти из торгового центра? Вода к тому времени скорее всего уже давно будет заливать коридор, но конечно же никто не обратит внимания, что я ушла с этим унитазом", — удивляется Марис Юха.

Закон о защите личных данных не позволяет следить за тем, как люди справляют нужду, моются или переодеваются. Но что насчёт камер в общественных местах? Могут ли они защитить нас и нашу собственность? Мы нашли в интернете видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как молодой человек ворует алкоголь из одного из Таллиннских баров.

По словам сотрудника Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, речь идет о хорошем видеоматериале: "Тут есть на что посмотреть. Действия этого человека конкретно зафиксированы, хорошая система, показывающая дату и время. Тут достаточно материала для опознания. Но видео не говорит, кто это. Тут не написано, что это Рогер Кумм. Тут нужно немного классической полицейской работы, чтобы кто-то смог опознать его".

То есть даже при наличии камеры, правоохранительным органам придётся работать, что называется, по старинке. Конкретной статистики случаев, когда камеры помогли задержать преступника, у полиции нет. Дополнительно картину портит и то, что в СМИ регулярно всплывают случаи, когда камеры видеонаблюдения не приводят к ожидаемому наказанию.

"На самом деле, ни одна улика не имеет какой-то заранее обозначенной силы. Судья оценивает их, исходя из своего внутреннего убеждения. Насколько эта улика значима, что она показывает, подкреплена ли она другими фактами. Возможно, в ходе делопроизводства будет собрано очень много улик, которые вообще опровергнут это видео", — объяснил Рогер Кумм.

Камера может как помочь, так и навредить расследованию

К слову, видео с камеры видеонаблюдения может не только не помочь, но и навредить расследованию. Например, если оно утечёт в интернет: проблема в том, что может быть потеряна ценность улики, когда ни полиция, ни прокуратура, ни судья не смогут учитывать видеозапись в делопроизводстве. Кроме того, свидетели после просмотра видео могут описывать не то, что они видели в живую, а то, что зафиксировала камера.

И все же, признает глава центра управления G4S Eesti Рейко Тяэкер, помощь камер неописуема. С ним соглашается и сотрудник Пыхьяской префектуры Рогер Кумм: "Конечно, с камерами проще. Вот, скажем, как раньше до камер строилось делопроизводство. Всё строилось на показаниях и уликах найденных на месте преступления. Были догадки, как всё произошло. Но память у людей такая, что иногда может что-то добавить, а иногда что-то забыть".

Кроме того, камеры могут помочь предотвратить преступление: "Да, камеры не могут остановить преступления. Но они могут остановить план совершить преступление. Если ты знаешь, что есть камера, если видишь камеру, конечно, ты задумаешься, стоит ли пытаться взломать дверь или угонять машину. Хороший пример сейчас гуляет в социальных сетях. На видео мужчина вытаскивает у стоящего перед ним человека кошелёк, кладёт себе в карман, видит камеру и кладёт кошелёк обратно", — признает глава центра управления G4S Eesti Рейко Тяэкер

Надо ли больше камер?

Если польза камер не подвергается сомнению, то, возможно, их могло бы быть больше? На этот счёт мнения специалистов несколько расходятся. С одной стороны, камеры видеонаблюдения действительно могут помочь предотвратить преступление, а с другой стороны, все же нарушают права людей на приватность.

"Как полицейский, я бы сказал, что чем больше камер, тем лучше, безопаснее окружающая среда. С другой стороны, я понимаю, что люди хотят иногда побыть в приватной обстановке, а не всегда быть там, где кто-то снимает и всё остаётся на плёнке", — считает сотрудник полиции Рогер Кумм.

По мнению главы центра управления G4S Eesti Рейко Тяэкера, камер все же могло бы быть и больше: "Когда смотришь новости о какой-то очередной ситуации, когда что-то происходит, то каждый раз как будто бы нет той самой камеры, которая бы описала происходящее достаточно хорошо. Вот была бы ещё одна маленькая камера, можно было бы рассмотреть лицо этого мужика! А так её нет. Вопрос ли это установки камер или идеальной ситуации… преступники ведь тоже могут читать эти камеры".

Камера для слежки за детьми и женой

В последнее время всё чаще камеры видеонаблюдения устанавливаются не с целью обеспечения безопасности, а скорее для осуществления контроля. Ведь с помощью камеры можно следить за работниками в офисе, за детьми в школе, за женой дома.

"По-моему, общество пытается решить все проблемы при помощи камер. Все проблемы отношений между людьми, все проблемы связанные с кризисом доверия. Такое использование камер рассматривается как чудесное средство, которое может быть решением любой проблемы", — полагает советник Инспекции по защите данных Марис Юха.

"Я уверен, что большинство предприятий и общественные объекты не просматривают записи камер видеонаблюдения. Нельзя сказать, что влияние на частную жизнь людей такое уж большое. Эти записи просматривают только, если что-то случится. Я не считаю, что это такая уж большая проблема. Просто некоторые люди существенно переоценивают вторжение в их личную жизнь", — считает сотрудник полиции Рогер Кумм.