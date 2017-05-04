В Кесклинне центристов на выборы поведет Михаил Корб, в Нымме - Майлис Репс

В четверг, 4 мая, определились первые номера Центристской партии в столичных районах Кесклинн и Нымме на предстоящих осенью муниципальных выборах.

В Кесклинне первым номером партийного списка станет министр государственного управления Михаил Корб, а в Нымме центристов поведет на выборы министр образования и науки Майлис Репс.

C 2005 по 2013 год Репс на местных выборах баллотировалась в Хааберсти, но ни разу не была первым номером.

Михаил Корб впервые на местных выборах баллотировался в 2005 году в составе избирательного союза "Народное доверие" в волости Йыхви. В 2009 и 2013 годах он успешно выдвигался в горсобрание Таллинна - в первый раз по Кристийне, второй - по Кесклинну. В 2009 году он был первым номером центристов в округе, в 2013 - третьим.

Таким образом к 4 мая крупнейшая политическая сила страны, которая сейчас имеет большинство мест в столичном городском собрании, полностью определилась с первыми номерами во всех округах Таллинна.

В Хааберсти список Центристской партии возглавит парламентарий Виктор Васильев, в Кесклинне - Михаил Корб, в Кристийне - депутат Рийгикогу Андрей Новиков, в Ласнамяэ - вице-мэр столицы Михаил Кылварт, в Мустамяэ - исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, в Нымме - Майлис Репс, в Пирита - районный старейшина Тынис Мельдер, в Пыхья-Таллинне - депутат Европарламента Яна Тоом.

Местные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.