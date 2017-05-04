Исследование: жители Эстонии сомневаются в возможности влиять на политику

Жители Эстонии заметно меньше, чем в среднем в Европейском союзе, верят в возможность оказывать влияние на политику своего государства и ЕС, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Eurobarometer.

43 процента опрошенных жителей Эстонии верят, что с их мнением считаются в Эстонском государстве, и только 17 процентов думает, что их мнение могут учесть в ЕС.

В 28 странах Европейского союза в среднем верят в возможность повлиять на политику своего государства 63 процента, а на политику ЕС — 43 процента респондентов.

Если на уровне ЕС доля граждан, считающих, что их мнение учитывают в ЕС, по сравнению с прошлым годом выросла на 6 процентов, то в Эстонии осталась на прошлогоднем уровне.

Однако 58 процентов опрошенных считает, что мнение Эстонии как государства учитывается в ЕС. В среднем по ЕС относительно своего государства так считает 63 процента опрошенных.

В то же время интерес жителей Эстонии к делам Европейского союза выше, чем в среднем по ЕС: в Эстонии делами ЕС очень или в достаточной мере заинтересован 61 процент опрошенных, а в среднем по ЕС - 56 процентов опрошенных.

Инфобюро Европейского парламента в Эстонии в четверг в Таллинне ознакомило с результатам заказанного Европейским парламентом опроса Eurobarometer.

Исследование в Эстонии проводила фирма Kantar EMOR в период с 18 по 27 марта текущего года, были опрошены 1017 жителей Эстонии. По всему ЕС были опрошены в тот же период 27 901 человек.