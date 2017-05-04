Прокуратура РФ подтвердила возбуждение дела о нападении на Навального

Московская полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на оппозиционера Алексея Навального, в ходе которого его облили зеленкой, подтвердили Русской службе Би-би-си в прокуратуре Москвы.

По словам руководителя пресс-службы ведомства Елены Россохиной, дело возбуждено по статье о побоях. Его завели еще 29 апреля - то есть через два дня после самого нападения.

Россохина добавила, что прокуратура Москвы осуществляет надзор за расследованием уголовного дела и, изучив материалы, признала его возбуждение обоснованным.

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы Навального, не исключил, что дело возбуждено задним числом, поскольку, по его данным еще 30 апреля дела не было.

В разговоре с Русской службой Би-би-си адвокат также сказал, что "побои" - самая мягкая из статей, по которым могли возбудить дело с учетом того, что у Навального серьезно поврежден глаз..

Кобзев ожидает, что после медицинской экспертизы дело переквалифицируют на более тяжкую статью.

За несколько часов до появления информации о возбуждении дела Навальный сообщил, что ФМС неожиданно выдала ему загранпаспорт, который он не мог получить на протяжении пяти лет.

Оппозиционер отметил, что это случилось вскоре после того, как он сообщил, что российские врачи рекомендуют ему лечить поврежденный глаз за границей.