Первую эстонскую клубнику продают по 20 евро за кг

Производители сетуют, что урожай этого года дается им особенно трудно. Ягодам не хватает солнца и они требуют особенно тщательного ухода, сообщила в четверг вечером в своем итоговом выпуске новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

Процесс примерно на две недели отстает от обычного графика.

Плохой урожай сказывается и на цене - если год назад первая эстонская клубника стоила 16 евро за килограмм, то сейчас потребителям придется выложить 20 евро.