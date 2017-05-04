Первую эстонскую клубнику продают по 20 евро за кг ({{commentsTotal}})
Несмотря на холодный апрель в Выруском уезде созрела первая клубника.
Производители сетуют, что урожай этого года дается им особенно трудно. Ягодам не хватает солнца и они требуют особенно тщательного ухода, сообщила в четверг вечером в своем итоговом выпуске новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".
Процесс примерно на две недели отстает от обычного графика.
Плохой урожай сказывается и на цене - если год назад первая эстонская клубника стоила 16 евро за килограмм, то сейчас потребителям придется выложить 20 евро.
Редактор: Сергей Михайлов