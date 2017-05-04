Болельщики смогут без виз приезжать в РФ на ЧМ-2018

Иностранные болельщики смогут без оформления виз приехать в Россию на Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу-2018, соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый федеральный закон вносит поправки в законодательство, согласно которым допускается въезд в Россию без оформления визы иностранцам, если у них есть персонифицированная карта зрителя в электронной форме, выдаваемая при покупке входного билета на матч, передает Интерфакс.

Как уточняется в тексте закона, въезд осуществляется также по документам, удостоверяющим личность и признаваемым таковыми Российской Федерацией.

Возможность въехать в Россию без визы предоставляется иностранным туристам за 72 часа до начала первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или Кубка конфедераций FIFA 2017 года и до последнего дня соревнований.

Участникам Кубка конфедераций и ЧМ-2018 будут выдавать многократные обыкновенные гуманитарные визы, а организаторам - многократные обыкновенные деловые визы или многократные обыкновенные рабочие визы.

Футбольный турнир Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах.