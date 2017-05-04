Горсобрание Силламяэ отказалось объединяться с Нарва-Йыэсуу и Вайвара

В четверг, 4 мая, законодательный орган Силламяэ сказал решительное "нет" планам правительства объединить город с волостью Вайвара и курортным городом Нарва-Йыэсуу.

Одобрили идею слияния трех муниципалитетов в единое самоуправление пять депутатов горсобрания, остальные 16 были против.

Ранее инициативу правительства не одобрила и правовая комиссия Силламяэского городского собрания.

По оценке большинства депутатов, объединение Силламяэ с соседями на данном этапе нецелесообразно, и может негативно сказаться на качестве оказываемых жителям услуг.

"До 15 мая горуправа Силламяэ должна отправить это решение старейшине Ида-Вирумаа Андресу Ноормяги, который передаст его в министерство", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee член фракции Центристской партии горсобрания Александр Бондарчук.

"Около 85% жителей города, которые приняли участие в опросе, проголосовали против объединения. Экспертная группа, подготовившая анализ слияния, также пришла к выводу, что у слияния гораздо больше негативных моментов, чем положительных. Очень надеемся, что правительство ко всему этому прислушается", - добавил Бондарчук.

На вопрос, готовы ли власти Силламяэ судиться с правительством, если оно все же будет настаивать на объединении, Бондарчук ответил, что это еще не обсуждалось.

"Надеемся, что правительство все же примет благоразумное решение, которое не отличается от нашего", - заключил Александр Бондарчук.

Правительство должно принять решение не позднее 15 июня.

"Объединение необходимо как воздух. Все минусы, которые приводят противники слияния, притянуты за уши. А среди плюсов, например, бесплатный транспорт, который позволял бы жителям ездить по территории трех нынешних самоуправлений. Кроме того, объединение стало бы толчком для развития бизнеса в нашем регионе. Да и на государственном уровне наш голос стал бы звучать громче - чем крупнее самоуправление, тем лучше ему отстаивать свою позицию", - сказал оппозиционный депутат Олег Култяев.

В конце апреля, как писал rus.err.ee, в городе прошел опрос на тему возможного объединения. Всего проголосовал 1501 человек или 12,7% от общего числа жителей, имевших право голоса.

За объединение в единое самоуправление высказались 233 жителя Силламяэ, против были 1260 человек, еще восемь бюллетеней признаны недействительными.

Аналогичные опросы прошли также в Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара - жители этих самоуправлений также не захотели объединяться с Силламяэ.