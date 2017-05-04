В низовьях реки Эмайыги появился необычный туристический объект

Студенты Художественной академии построили в низовьях Эмайыги необычный туристический объект - пятиметровую деревянную башню с возможностью разведения огня.

Объекту, строительством которого студенты Эстонской художественной академии занимались почти год, было решено дать название Vari, что переводится с эстонского как "тень" или "укрытие", сообщает итоговая информационная программа "Эхо дня" на волне "Радио 4".

Идея построить необычную смотровую вышку в природоохранной зоне Эмайыэ-Суурсоо родилась в ходе учебного процесса. Строительные работы студенты выполняли самостоятельно, причём немалую часть из них - посреди зимы.

Последние работы были завершены накануне открытия, и теперь смотровая вышка высотой пять метров готова принимать туристов, оказавшихся в низовьях Эмайыги.

Через пару месяцев преобразится и пролегающая возле башни походная тропа - Центр управления государственными лесами расширит её и оснастит местами для разведения костра и установки палаток.