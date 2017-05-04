"Актуальная камера" 4.05.2017 (20:00)

Министр культуры Индрек Саар написал нарвским властям возмущенное письмо по поводу отсутствия финансирования Нарвского музея со стороны города. В письме он указал на то, что руководство музея из-за тяжелого финансового положения получило от него распоряжение готовиться к санации, если город не внесет свою долю в 200 000 евро.