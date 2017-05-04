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На центральном полигоне Сил обороны произошел обширный пожар, к тушению привлечен самолет ({{commentsTotal}})

Спасатели определили пожар как происшествие второй ступени.
Спасатели определили пожар как происшествие второй ступени. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

На центральном полигоне Сил обороны в волости Куусалу Харьюского уезда в четверг произошел обширный ландшафтный пожар, тушить который спасателям, возможно, придется до утра, пишет Postimees.

Как сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра, незадолго до 14 часов Кризисный центр получил сообщение, что на центральном полигоне замечено возгорание на почве. Прибывшие на место происшествия спасатели начали тушение и локализацию возгорания.

"Тушение само по себе сложное, поскольку там могут находиться и взрывные устройства. Поэтому к работам по тушению для помощи с воздуха привлечен самолет",- сообщил пресс-секретарь.

Спасатели определили пожар как происшествие второй ступени, к тушению привлечены три спасательных команды, спецтехника и добровольцы.

Редактор: Надежда Берсенёва



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