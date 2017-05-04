Эпп Мяэ стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе

На проходящем в Сербии чемпионате Европы по борьбе эстонская спортсменка Эпп Мяэ в четверг вечером завоевала бронзовую медаль.

Выступающая в весовой категории до 75 килограммов Эпп Мяэ в первом круге взяла верх над представительницей Болгарии, а в четвертьфинале разобралась со спортсменкой из Норвегии.

В полуфинале соперницей Мяэ стала Ясемин Адар из Турции. В равной борьбе по решению судей победу отдали турчанке, которая в финале легко расправилась с Жанетт Немет из Венгрии.

Эпп Мяэ в схватке за "бронзу" одолела представительницу Белоруссии Василису Марзалюк - 2:1.