Эпп Мяэ стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе ({{commentsTotal}})
На проходящем в Сербии чемпионате Европы по борьбе эстонская спортсменка Эпп Мяэ в четверг вечером завоевала бронзовую медаль.
Выступающая в весовой категории до 75 килограммов Эпп Мяэ в первом круге взяла верх над представительницей Болгарии, а в четвертьфинале разобралась со спортсменкой из Норвегии.
В полуфинале соперницей Мяэ стала Ясемин Адар из Турции. В равной борьбе по решению судей победу отдали турчанке, которая в финале легко расправилась с Жанетт Немет из Венгрии.
Эпп Мяэ в схватке за "бронзу" одолела представительницу Белоруссии Василису Марзалюк - 2:1.
Редактор: Сергей Михайлов